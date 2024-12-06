Diyarbakır'da 3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3 gündür haber alınmayan Edanur Güler (14) için çalışma başlatıldı.



Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler evine dönmedi.

Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor.