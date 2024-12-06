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Diyarbakır'da 3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce evlerinden çıktıktan sonra haber alınmayan Edanur Güler (14) için arama çalışması başlatıldı.

Güncel
  • 06.12.2024 18:02
  • Giriş: 06.12.2024 18:02
  • Güncelleme: 06.12.2024 18:06
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor
DHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3 gündür haber alınmayan Edanur Güler (14) için çalışma başlatıldı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler evine dönmedi.

Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor.

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