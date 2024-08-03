Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Diyarbakır'da 3 otomobilin karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Mahabad Kavşağı’nda, Ç.K'nin kullandığı 63 EV 351 plakalı otomobil, D.D.A. yönetimindeki 01 DH 367 plakalı otomobil ile B.A’nın kullandığı 01 DCS 33 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.