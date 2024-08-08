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Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerinde yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde çıkan yangın 3 işletmeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 08.08.2024 10:30
  • Giriş: 08.08.2024 10:30
  • Güncelleme: 08.08.2024 10:34
Kaynak: AA
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerinde yangın
Fotoğraflar: AA

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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