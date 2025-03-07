Diyarbakır'da 3 su samuru görüntülendi

Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'daki tarihi On Gözlü Köprü'nün alt kısmında, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 su samuru görüntülendi.

Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'nün altında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüldü. Su samurlarını görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Görüntülerde sudan çıkıp bir süre kıyıda bekleyen su samurları, tekrar suya girerek kayboldu. (DHA)

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