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Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 10.08.2023 15:42
  • Giriş: 10.08.2023 15:42
  • Güncelleme: 10.08.2023 15:43
Kaynak: Haber Merkezi
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Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 15.25’te hissedilen deprem, yerin 16.81 kilometre altında gerçekleşti.

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