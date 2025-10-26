Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Diyarbakır'ın Hani 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14:49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13.15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km
