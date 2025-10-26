Giriş / Abone Ol
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Diyarbakır'ın Hani 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.10.2025 15:02
  • Giriş: 26.10.2025 15:02
  • Güncelleme: 26.10.2025 15:10
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14:49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13.15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

