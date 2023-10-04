Diyarbakır'da 4 firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 13 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, "dolandırıcılık ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.A, "kasten yaralama ve uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapma" suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ile "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma veya tutuklunun kaçması" suçundan 17 yıl 60 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.