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Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 22:01
  • Giriş: 06.06.2025 22:01
  • Güncelleme: 06.06.2025 22:01
Kaynak: AA
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

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