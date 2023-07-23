Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, Diyarbakır'da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, kentte de yoğun hissediliyor. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da vatandaşlar kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

Sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, kentte öğle saatlerinde sokaklar boş kalıyor.

Kentte bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar da Anzele'deki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar sıcaktan korunmak için şemsiyeyle dolaşırken, bazıları da yanlarında taşıdıkları suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.