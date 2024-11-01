Diyarbakır'da 5 asırlık cami satışa çıkarıldı

Diyarbakır’da bulunan Sinoğlu Cami (Sin Cami) 110 milyon liraya satılışa çıkarıldı.

Amida Haber'den Hasan Kösen'in haberine göre, Sur'da bulunan ve halk arasında ‘Sin Cami’ olarak da bilinen eser 1550’li yıllarda inşa edildi.

1864 yılına kadar ‘Sıbyan Mektebi’ olarak kullanılan eser, 1944'te Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bir kısmı satıldıktan sonra tamir ettirilerek yeniden cami olarak kullanıma açıldı.

Alt katında 12 dükkân bulunan caminin sahibi olan 6 kardeş arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yapının tamamı satışa çıkarıldı. Cami, dükkanlarla birlikte 110 milyon liraya satışa sunuldu.

Evliya Çelebi, ‘Seyahatname’ adlı eserinde bu caminin Şemsi Efendi adında bir zat tarafından yaptırıldığını yazmıştı. Cami, halihazırda ibadete açık. Caminin tarihi yapı olarak koruma altında bulunduğu ifade edildi. Satıldıktan sonra da camide ibadet yapılmaya devam edileceği belirtildi.