Diyarbakır'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, söndürüldü
Kaynak: DHA
DİYARBAKIR’da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 06.30 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061’inci Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina sakinleri tahliye edilirken, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.