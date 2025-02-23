Diyarbakır'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, söndürüldü

DİYARBAKIR’da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061’inci Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edilirken, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.