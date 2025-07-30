Diyarbakır'da 6 Şubat'ta az hasarlı raporu verilen binanın kolonları patladı, bina tahliye edildi

Diyarbakır’da kolonu patlayan 6 katlı bina tahliye edildi. Binanın bulunduğu sokak, giriş-çıkışlara kapatıldı, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi’nde bulunan Kurt İsmail Paşa Sokak’ta, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı raporu verilen 6 katlı Buhara Apartmanı’nda kolon patlaması meydana geldi. Kolonun patlamasıyla binada sarsıntı oluştu, apartman sakinleri tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, sağlık görevlisi, itfaiye eri ve AFAD ekibi sevk edildi. Binanın bulunduğu sokak polis tarafından kapatıldı.

Tahliye edilen apartman sakinlerinin bekleyişi sürüyor.

Apartman sakinlerinden Ümit Canlı, öğle saatlerinde eşinin aradığını, duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söylemesi üzerine eve geldiğini ifade ederek, "Duvarlarda çatlaklar oluştuğunu gördüm. Daha sonra kolanların birbirinden ayrıldığını fark ettim. Apartman yöneticimizin ihbarıyla AFAD ekipleri geldi. Tahliye edildik. Bekleyişimiz sürüyor. İki gün önce evde oturduğumuz sırada duvardan ses geldiğini duyduk. Sabah uyandığımızda duvarların çatladığını gördük. Bugün daha kötüsü oldu. Binamız depremde az hasarlı raporu aldığı için buraya taşınmıştık" dedi.

Öte yandan AFAD ekipleri, korku nedeniyle dairelerinden çıkamayan bir aileyi ikna edip, tahliyelerini sağladı.