Diyarbakır'da 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan, 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, 10 Nisan akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 4’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.