Diyarbakır'da 8 Mart'ta kadın cinayeti: Kafede otururken hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi.

İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda S.K. (21) da yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.