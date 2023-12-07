Diyarbakır'da 9 katlı bina yıkılırken çöktü
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da deprem sonrası ağır hasar alıp tahliye edilen 9 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 9 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
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