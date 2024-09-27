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Diyarbakır ’da ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Ajans Haberleri
  • 27.09.2024 13:28
  • Giriş: 27.09.2024 13:28
  • Güncelleme: 27.09.2024 13:28
Kaynak: DHA
Diyarbakır ’da ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Diyarbakır'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alınca tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı.

Bina, yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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