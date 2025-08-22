Giriş / Abone Ol
Diyarbakır Yenişehir'de arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 yaralandı; 13 şüpheli gözaltında, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

  • 22.08.2025 23:50
  • Giriş: 22.08.2025 23:50
  • Güncelleme: 22.08.2025 23:52
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 4 yaralı, 13 gözaltı

Diyarbakır'da Yenişehir'in kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş, kurtarılamadı.

M.A.Ş. de tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.


Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği "Yumru" da köy çevresinde arama yaptı.

Ekipler, 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında yaptıkları aramalarda 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirdi.

