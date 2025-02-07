Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Diyarbakır’da bir inşaatta asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.

M.F.D, çalıştığı inşaatta iddiaya göre dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarılan M.F.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.F.D.'nin kolunda ve vücudunun bazı yerlerinde kırıkların olduğu tespit edildi.

M.F.D, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.