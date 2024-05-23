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Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 23.05.2024 10:39
  • Giriş: 23.05.2024 10:39
  • Güncelleme: 23.05.2024 10:39
Kaynak: AA
Diyarbakır'da asayiş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile yunus timlerince kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla "Piston" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte kimlik kullandıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin nitelikli yağma suçundan 13 yıldır arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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