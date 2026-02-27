Diyarbakır'da avukatlardan Öcalan için "umut hakkı" yürüyüşü

Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'a "umut hakkı derhal uygulansın" talebiyle yürüyüş düzenleyen avukatlar yetkililere mektup gönderdi.

Amida Haber'de yer alan habere göre, Diyarbakır'da Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) öncülüğünde Abdullah Öcalan'a "umut hakkı tanınması" talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe Mardin Barosu, Şırnak Barosu, Van Barosu ve Batman Barosu avukatları da destek verdi. Avukatlar, Dağkapı Meydanı’nda bir araya gelerek Diyarbakır Adliyesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşe çok sayıda avukat katılırken eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da pankartı taşıdığı görüldü.

ÖHD Eş Başkanı Ekin Yeter, "umut hakkı"na işaret ederek şunları söyledi:

"Bin yıllık bir geçmişe sahip tarihsel bu gerçekliğin demokratik bir forma kavuşması için de Sayın Öcalan’ın yeni bir zeminde rolünü oynamasına ihtiyaç vardır. Bu rol ve mücadele; toplumsal katılımı ve bütünleşmeyi güçlendirecek, yüz yıllık demokrasi açığını kapatacak ve toplumu çağdaş demokratik normlarla uyumlu bir düzeye taşıyacak potansiyel barındırmaktadır."

MEKTUP GÖNDERDİLER

Yeter, hem Meclis’in hem de Adalet Bakanlığı’nın "umut hakkı" için yasal düzenlemeler yapmasını istedi.

Açıklamanın ardından avukatlar Adalet Bakanlığı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonlarına ve Meclis Başkanlığı’na mektup gönderdi.