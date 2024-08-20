Diyarbakır'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
İlçeye bağlı Çalıönü köyü mevkisinde dün balık tutmak için Batman Baraj Gölü'ne giren 31 yaşındaki Hasan Binen, bir süre sonra kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu gencin cesedi gölde bulundu.
Sudan çıkarılan Binen'in cesedi, sağlık ekiplerince otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.