Diyarbakır'da bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Yaylak Mahallesi ile Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezraları arasında kalan Şinak Tepe Doğusu Bölgesi “Geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim’e kadar bölgeye giriş ve çıkışlar izne bağlandı.

MA'nın haberine göre açıklamada, “Diyarbakır İli Kulp İlçesi, Yaylak (Eskar) Mahallesi; Simetok (Simetax), Gühermi ve Nedrehuş Mezrası arasında kalan Şinak Tepe Doğusu Bölgesi’nde, Diyarbakır Valiliğince 29 Eylül 2024 (Dahil) – 13 Ekim 2024 (Dahil) tarihleri arasında (15) on beş gün süre ile ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.