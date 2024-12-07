Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal oldu. Bazı seferler de gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

Güncel
  • 07.12.2024 10:11
  • Giriş: 07.12.2024 10:11
  • Güncelleme: 07.12.2024 10:15
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA /Arşiv

Diyarbakır Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü.

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi.

Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edilirken, bazı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.

BirGün'e Abone Ol