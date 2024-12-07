Diyarbakır'da bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 25 metreye kadar düşürdü.

Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek araçları ile ilerledi.

Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan bazı İstanbul ve Ankara seferleri iptal edilirken, bazı uçuşlar da gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.