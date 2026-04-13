Diyarbakır'da belediye otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 13.04.2026 17:21
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, belediye otobüsüyle öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü, Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda öğrenci servisi ile çarpıştı.

Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

