Diyarbakır'da belediye otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'da belediye otobüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, belediye otobüsüyle öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü, Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda öğrenci servisi ile çarpıştı.
Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.