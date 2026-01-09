Diyarbakır'da belediye otobüsü trenle çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır'da trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı. Trende ve belediye otobüsünde hasar oluşurken trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği belirtildi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.
B.A. idaresindeki belediye otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI
Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu. Trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.