Diyarbakır'da belediye otobüsü trenle çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır'da trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı. Trende ve belediye otobüsünde hasar oluşurken trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği belirtildi.

Güncel
  • 09.01.2026 10:20
  • Giriş: 09.01.2026 10:20
  • Güncelleme: 09.01.2026 10:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı.

B.A. idaresindeki belediye otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı.

Fotoğraf: AA

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu. Trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.

