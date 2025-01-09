Diyarbakır'da "bıçak parası" aldığı iddiasıyla biri doktor 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetleri üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklandı.