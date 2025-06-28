Diyarbakır'da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiden biri hastanede tedavi altına alındı.

Talaytepe Mahallesi 4010. Sokak'ta Memur-Sen TOKİ'de bir binada 3. kattaki evde klima motorundan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bina sakinleri ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine ayakta müdahale edilirken, biri ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.