Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde bulunan 4 katlı alışveriş merkezindeki bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı vatandaşlar ve çalışanlar alışveriş merkezinden çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.