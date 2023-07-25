Diyarbakır'da bir araçta 27 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir araçta 27 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında, şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi.
"Dur" ihtarına uymayan ve kaçmayan çalışan araç, takip üzerine Sanayi Caddesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, çuvallar içinde 27 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan V.A. (35) ve H.A. (42) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.