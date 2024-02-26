Diyarbakır'da bir araçta 67 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde durdurulan araçta 67 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmada ekipler, Çölgüzeli Mahallesi'nde M.K'ye ait aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 116 poşet içerisinde satışa hazır 67 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler, aracın sahibi M.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.