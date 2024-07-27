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Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 14:16
  • Giriş: 27.07.2024 14:16
  • Güncelleme: 27.07.2024 14:17
Kaynak: AA
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daha önceden boşaltılan ve yıkım kararı bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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