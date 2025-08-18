Diyarbakır'da bir erkek, evli olduğu kadını ve taksiciyi silahla vurdu
Diyarbakır'da bir erkek, evli olduğu kadına saldırdı ve kendisinden kaçıp taksiye binmek isteyen kadın ile taksiciyi vurdu. Fail erkek daha sonra intihar girişiminde bulundu.
Diyarbakır'da bir erkek, evli olduğu kadına saldırdı ve kendisinden kaçıp taksiye binmek isteyen kadın ile taksiciyi vurdu. Fail erkek daha sonra intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta henüz kimlikleri belirlenemeyen çift tartıştı. Saldırgan erkekten kaçıp taksiye binmek isteyen kadın, fail erkeğin ateş açması sonucu yaralandı.
Olayda taksici de yaralanırken, fail erkek aynı silahla kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
İntihar girişiminde bulunan fail erkek ile saldırdığı kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.