Diyarbakır'da bir erkek, evli olduğu kadını ve taksiciyi silahla vurdu

Diyarbakır'da bir erkek, evli olduğu kadına saldırdı ve kendisinden kaçıp taksiye binmek isteyen kadın ile taksiciyi vurdu. Fail erkek daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Kadın 18.08.2025 18:51 Giriş: 18.08.2025 18:51

Güncelleme: 18.08.2025 18:54 Kaynak: İHA

FOTOĞRAF: İHA