Diyarbakır'da bir grup, Burger King ve Starbucks'a saldırdı

Diyarbakır'da İsrail aleyhine slogan atan bir grup, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırdı.

Diyarbakır'da bir grup, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırdı.



Kayapınar ilçesindeki Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks şubesi ile Sur ilçesindeki Burger King şubesine saldırı düzenlendi.

MA'nın aktardığına göre İş yerlerine maddi hasar veren grup, İsrail aleyhine slogan attı. Ayrıca bazı çalışan ve müşteriler de darp edildi.

Amed'de bir grup, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırdıhttps://t.co/V8fNt29r8y pic.twitter.com/RvXMhsm0fK — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) June 23, 2024

DANS ETKİNLİĞİNE DE SALDIRMIŞLARDI

Diyarbakır'da iki hafta önce de Swingamed isimli dans okulunun açık alanda düzenlediği dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ diyerek saldırmış, iki kişiyi yaralamışlardı.