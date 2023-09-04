Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı

Diyarbakır'da bir iş yeri silahlı saldırıda zarar gördü. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Güncel
  • 04.09.2023 15:05
  • Giriş: 04.09.2023 15:05
  • Güncelleme: 04.09.2023 15:08
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı
Fotoğraf: AA

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarındaki bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Sabah saatlerinde iş yerine silahla ateş edildiğini gören F.K. adlı kadın, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerini ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İş yerinin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama, duvara ve bazı ürünlere isabet ettiği görüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Beylikdüzünde market çalışanı bıçaklı saldırıda öldürüldü
BirGün'e Abone Ol