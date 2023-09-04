Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı

Diyarbakır'da bir iş yeri silahlı saldırıda zarar gördü. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarındaki bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Sabah saatlerinde iş yerine silahla ateş edildiğini gören F.K. adlı kadın, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerini ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İş yerinin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda, mermilerin cama, duvara ve bazı ürünlere isabet ettiği görüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.