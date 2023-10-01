Diyarbakır'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı

Ajans Haberleri 01.10.2023 22:57 Giriş: 01.10.2023 22:57

Güncelleme: 01.10.2023 22:57 Kaynak: AA

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