Diyarbakır'da bir kadın, evli olduğu erkek tarafından katledildi!

Diyarbakır'da Dilan Aslan (37) isiöli kadın, tartıştığı evli olduğu erkek tarafından tabancayla katledildi.

Olay, gece saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 35'inci sokakta meydana geldi.

Dilan Aslan ile ismi öğrenilemeyen evli olduğu erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile erkek, tabancayla Aslan'a ateş etti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan erkek, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.