Diyarbakır'da bir öğretmenin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da, meslektaşı Zeynep A'nın evinde tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Osman K. isimli öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olayın ardından polise teslim olan Zeynep A. ve birlikte yaşadığı Şeyhmus Y. de tutuklular arasında.

Güncel 12.07.2024 16:59 Giriş: 12.07.2024 16:59

Güncelleme: 12.07.2024 17:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA