Diyarbakır'da bir otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda dün seyir halinde olan otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol kaldırıldığı hastanede öldü.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda dün seyir halindeki otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın, toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol öldü.
Akyol ve Fahrioğlu’nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.