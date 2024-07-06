Diyarbakır'da bir otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda dün seyir halinde olan otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol kaldırıldığı hastanede öldü.

Güncel 06.07.2024 12:55 Giriş: 06.07.2024 12:55

Güncelleme: 06.07.2024 12:57 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA