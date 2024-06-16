Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Müdahale sonucu yangın söndürülürken, 300 dönümlük ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, 300 dönümlük ekili alanda zarar meydana geldiği öğrenildi.