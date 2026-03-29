Diyarbakır'da çarşaf giyip kuyumcu soymaya çalışan şüpheliler yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda, önceki gün sabah saatlerinde bir soygun girişimi meydana geldi.

İş yerinin açıldığı sırada çarşaf giyerek içeri giren 3 erkek şüpheli, kuyumcu F.Ç.’yi silahla tehdit ederek kasayı açmasını istedi.İş yeri sahibi F.Ç.’nin direnmesi üzerine şüpheliler ile F.Ç. arasında arbede çıktı. F.Ç., çıkan arbedede şüpheliler tarafından ayağından vuruldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan F.Ç. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında, soygun girişiminde bulunan 3 şüpheli ile onlara yardım ettiği belirlenen 1 kişinin kırsal Üçtepe Mahallesi’nde olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.