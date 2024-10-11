Diyarbakır'da çocuğa cinsel istismar girişimi: 1 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 9 Ekim'de, 7 yaşındaki kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürerek cinsel istismar girişiminde bulunduğu belirtilen H.T. isimli şahıs, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğunu toprak birikintisinin arkasına götüren ve cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli H.T. yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, 9 Ekim'de akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi.
Şüpheli H.T, 7 yaşındaki kız çocuğunu arazideki toprak birikintisinin arkasına götürdü. Şüpheliyi fark edenler, toprak birikintisine doğru ilerledi.
Çevredekilerin geldiğini gören H.T. olay yerinden kaçarken, ihbar nedenşiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOCUK, ÇİM'E GÖTÜRÜLDÜ
Çocuk, sağlık kontrolünün ardından Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) götürüldü. Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli H.T, saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. H.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan Kayapınar Belediyesi ekipleri de bölgedeki toprak birikintilerini iş makineleriyle kaldırıp alanı düzleştirdi.