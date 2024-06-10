Diyarbakır'da dans etkinliğine tekbirli saldırı
Diyarbakır’da Swingamed isimli dans okulunun açık alanda düzenlediği dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ diyerek saldırdı. İki kişi yaralanırken, birçok kişi saldırıya tepki gösterdi.
Diyarbakır’da Swingamed isimli dans okulunun açık alanda düzenlemek istediği dans gösterisine katılanlar, tekbir getiren bir gurubun saldırısına uğradı.
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Tema Park’ta dün gece özel bir dans okulu dans etkinliği düzenledi. Dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ sloganları atarak saldırdı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Guneydoguekspres.com'un haberine göre; sandalyelerle yapılan saldırıda etkinlikteki bazı kişiler çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralananlardan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya maruz bırakılan yurttaşlar şikayetçi oldu.
'HADDİNİZİ BİLİN!'
Sosyal medyada saldırı anının yayılması üzerine birçok kullanıcı tepki gösterdi.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.
Kaya, "Bu kentte , bu coğrafyada “Hizbullah “ rüyasıyla uyuyup , bunun siyasetini hayata geçirmeyi umanlara söylüyoruz. Haddinizi bilin! Bu halkın evlatlarından, sokaklarından , parklarından uzak durun" dedi.
Okulun adı Swingamed. Ve saldırıyı kınıyor swing Amed’in yanında olduğumuzu belirtiyoruz.— Adalet Kaya (@AdaletKaya_) June 9, 2024
Bu kentin renklerine , gençlerine , kadınlarına tahammül edemeyen gerici, faşist güruhların bu girişimlerinin tarihsel okumasını yapabiliyor, kime hizmet ettiğini biliyoruz.
Bu kentte , bu… https://t.co/Ogj8EW0UFu