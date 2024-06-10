Diyarbakır'da dans etkinliğine tekbirli saldırı

Diyarbakır’da Swingamed isimli dans okulunun açık alanda düzenlediği dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ diyerek saldırdı. İki kişi yaralanırken, birçok kişi saldırıya tepki gösterdi.

Diyarbakır’da Swingamed isimli dans okulunun açık alanda düzenlemek istediği dans gösterisine katılanlar, tekbir getiren bir gurubun saldırısına uğradı.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Tema Park’ta dün gece özel bir dans okulu dans etkinliği düzenledi. Dans etkinliğine 50 kişilik bir grup, ‘Tekbir-Allah-u Ekber’ sloganları atarak saldırdı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Guneydoguekspres.com'un haberine göre; sandalyelerle yapılan saldırıda etkinlikteki bazı kişiler çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananlardan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya maruz bırakılan yurttaşlar şikayetçi oldu.

'HADDİNİZİ BİLİN!'

Sosyal medyada saldırı anının yayılması üzerine birçok kullanıcı tepki gösterdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Kaya, "Bu kentte , bu coğrafyada “Hizbullah “ rüyasıyla uyuyup , bunun siyasetini hayata geçirmeyi umanlara söylüyoruz. Haddinizi bilin! Bu halkın evlatlarından, sokaklarından , parklarından uzak durun" dedi.