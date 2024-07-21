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Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 14:18
  • Giriş: 21.07.2024 14:18
  • Güncelleme: 21.07.2024 14:18
Kaynak: AA
Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 ABS 546 plakalı otomobil kırsal Köseli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.

Kazada, H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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