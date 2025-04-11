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Diyarbakır'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 11.04.2025 14:47
  • Giriş: 11.04.2025 14:47
  • Güncelleme: 11.04.2025 14:47
Kaynak: AA
Diyarbakır'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da demir bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen meyve ve sebze yüklü tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyere çarpıp, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla, sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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