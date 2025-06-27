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Diyarbakır'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 27.06.2025 19:44
  • Giriş: 27.06.2025 19:44
  • Güncelleme: 27.06.2025 19:44
Kaynak: AA
Diyarbakır'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kırsal Şölen Mahallesi'nde Hasip Erdoğan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, yokuş aşağı inerken devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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