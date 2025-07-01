Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen kişi öldü

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen ve AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Remzi Sarı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesindeki Ongözlü Köprü mevkisinde Dicle Nehri'ne düşen ve ekiplerce sudan çıkarılan Sarı, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ongözlü Köprü mevkisinde dün akşam Dicle Nehri'ne düşen ve boğulma tehlikesi geçiren Sarı, AFAD ekiplerinin yaptığı arama sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.