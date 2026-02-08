Diyarbakır'da eczaneye silahlı saldırı: Sağlıkta şiddete tepki

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir eczaneye, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Türk Eczacılar Birliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının hedef alınması asla kabul edilemez. Sağlık hizmeti sunulan tüm alanlar güvenli olmalıdır. Yaşanan bu saldırı, sağlıkta şiddetin ulaştığı vahim boyutu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı yasal düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

Diyarbakır Eczacılar Odası ise "Eczacılarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, mesleğimizi güvenli bir ortamda icra etme hakkımıza yöneltilmiş açık bir tehdittir. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermesini, eczanelerimizde şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz" açıklaması yaptı.