Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Elektrik ustası Ş.D. (62) kırsal Ambar Mahallesi Devran Küme Evleri mevkisinde bir çiftçiye ait trafodaki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı.
Elektrik akımına kapılan Ş.D, direkten yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ş.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ş.D'nin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.