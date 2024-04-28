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Diyarbakır'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.04.2024 16:34
  • Giriş: 28.04.2024 16:34
  • Güncelleme: 28.04.2024 16:34
Kaynak: AA
Diyarbakır'da elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 PF 0169 plakalı hafif ticari araç, kırsal Karamusa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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