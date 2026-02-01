Diyarbakır'da emniyet binasına EYP'li saldırı girişimiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Binası'na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili güvenlik birimlerince çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."